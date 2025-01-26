Сыр, салат, котлеты и вино. Мизулину и Шамана застукали в «Азбуке Вкуса» за покупками

В Сети появились фотографии главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман. На фото пара делает совместные покупки в «Азбуке Вкуса».
В магазине 40-летнюю Мизулину и 33-летнего Шамана сопровождала охрана. Пару сфотографировали, когда они выбирали вино. В корзине уже лежали котлеты, салат и белорусский сыр.
Пользователи соцсетей продолжают обсуждать слухи, что между певцом и главой Лиги — роман. Ранее пару сфотографировали в ресторане за романтическим ужином.
Накануне Мизулина анонсировала совместную поездку. Глава Лиги и певец планируют посетить одну из школ, где проведут автограф-сессию. Шаман пообещал некий «секретный сюрприз», который ждет гостей мероприятия.
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