Екатерина Мизулина и Шаман подогрели слухи о своем романе совместной поездкой
Екатерина Мизулина собралась в поездку вместе с Шаманом
Российский артист Шаман (псевдоним Ярослава Дронова) анонсировал совместную поездку с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом артист написал в своем официальном Telegram-канале.
По словам певца, речь идет о концерте в одной из российских школ. Здесь же Шаман собирается провести автограф-сессию — участвовать в ней будет и Екатерина Мизулина. Артист также пообещал некий «секретный сюрприз», который ждет гостей мероприятия.
Шаман попросил школьников предложить свои учебные учреждения в качестве места для проведения концерта. Номер выигравшей школы выберут путем лотереи.
В сентябре 2024 года певец Шаман развелся со своей женой, пиар-специалисткой Еленой Мартыновой. Уже в начале октября артист публично признал, что не одинок — и передал привет Екатерине Мизулиной.
В конце ноября того же года певец впервые прокомментировал слухи о своем романе с Екатериной Мизулиной. Он заявил, что поддерживает с главой Лиги безопасного интернета «прекрасные отношения».
Екатерина Мизулина свою личную жизнь не афиширует. Однако в начале января 2025 года она и Шаман опубликовали несколько совместных снимков.