Открыли свои чувства? Екатерину Мизулину и Шамана заметили на романтическом ужине

Артиста Ярослава Дронова (выступает под псевдонимом Шаман) заметили на романтическом свидании в престижном московском ресторане. Пару ему составила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сообщил сайт Woman.ru .

Слухи о якобы далеко не дружеском контакте Мизулиной и Шамана ходят как минимум с лета 2023 года — пресса муссирует их после совместной поездки певца и общественницы на летний фестиваль в Сочи.

Однако на тот момент Ярослав Дронов состоял в браке. О разводе с пиарщицей Еленой Мартыновой артист рассказал только в сентябре 2024 года. По его словам, времени на личную жизнь не оставил семье сложный график работы и высокий уровень загрузки.

Встречи с Екатериной Мизулиной артист, судя по его социальным сетям, вписывает в свой график с легкостью. Он несколько раз публиковал совместные фото с активисткой, а в октябре 2024 года в беседе с прессой признал, что «не одинок» и передал главе Лиги безопасного интернета привет.

Вечером в пятницу, 24-го января, источник Woman.ru заметил пару на ужине в московском ресторане. Сайт утверждает, что их оживленная беседа и флирт заставили публику говорить о том, что отношения больше не остаются тайной — пара, по версии источника издания, «не скрывала своих чувств».

Более того, в тот же день артист опубликовал в своем Telegram-канале пост с анонсом совместной с Екатериной Мизулиной поездки.