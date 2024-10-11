Сына Юрия Айзеншписа оштрафовали за вождение без прав

Сына известного музыкального продюсера Юрия Айзеншписа оштрафовали за вождение без прав. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Против 31-летнего Михаила Айзеншписа, указали в публикации, подали уже два иска. Кроме того, он задолжал 75 тысяч рублей по налогам, и у мужчины возникли проблемы с очередным бизнесом.
В августе Измайловский суд Москвы лишил на полтора года водительских прав и оштрафовал актрису Алену Бабенко, отказавшуюся проходить медосвидетельствование, когда ее заподозрили в пьяном вождении.
На аналогичный срок прав лишился известный актер и телеведущий Борис Репетур, известный среди поклонников как Бонус. По данным суда, он не выполнил предписания после дорожно-транспортного происшествия.
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