Сына Юрия Айзеншписа оштрафовали за вождение без прав

Сына известного музыкального продюсера Юрия Айзеншписа оштрафовали за вождение без прав. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Против 31-летнего Михаила Айзеншписа, указали в публикации, подали уже два иска. Кроме того, он задолжал 75 тысяч рублей по налогам, и у мужчины возникли проблемы с очередным бизнесом.

В августе Измайловский суд Москвы лишил на полтора года водительских прав и оштрафовал актрису Алену Бабенко, отказавшуюся проходить медосвидетельствование, когда ее заподозрили в пьяном вождении.

На аналогичный срок прав лишился известный актер и телеведущий Борис Репетур, известный среди поклонников как Бонус. По данным суда, он не выполнил предписания после дорожно-транспортного происшествия.