Актрису Бабенко лишили прав за вождение в пьяном виде

Фото: РИА «Новости»

Измайловский суд оштрафовал актрису Алену Бабенко. Также ее лишили на 1,5 года водительских прав из-за отказа пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев», — отметили в сообщении.

Актрису признали виновной по статье КоАП РФ о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь актриса не сможет управлять автомобилем из-за лишения водительских прав.

Ранее Алена Бабенко рассказала о своем отношении к работе, к браку и к противоположному полу. По ее словам, мужчин, которые умеют интересоваться женщинами, осталось не много.

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