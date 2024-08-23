Актера Репетура лишили водительских прав из-за нарушений ПДД

Актер и ведущий Борис Репетур в течение 1,5 года не сможет садиться за руль автомобиля, так как суд лишил его водительских прав. Об этом сообщило РИА «Новости».

Чертановский суд Москвы назначил артисту штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишил его водительских прав на один год и шесть месяцев. Репетур нарушил правила дорожного движения, его признали виновным по статье о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о возможном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за то, что он в нетрезвом виде насмерть сбил человека. Артисту могут сократить сроки наказания из-за его состояния. По данным издания, актер страдает от головных болей и головокружения из-за транзиторных ишемических атак.

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