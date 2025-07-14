Сын Митты вышел на связь после смерти отца

Сын режиссера Александра Митты Евгений заявил, что дату прощения с его отцом определят позже. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

«Пока неизвестно. Я все напишу, все будет доступно», — заявил он.

Митта скончался сегодня ночью в хосписе. Две недели назад его срочно госпитализировали. Как отметил Telegram-канал Shot, врачи диагностировали режиссеру состояние сопора — угнетение сознания, которое характеризуется глубоким сном.

Также журналисты отметили, что причиной смерти Митты могло быть онкологическое заболевание. В последнее время он был на паллиативном лечении.

Митта родился в 1933 году в Москве. В 1961-м дебютировал с фильмом «Друг мой, Колька!». Наибольшую популярность обрел после выхода картины «Звонят, откройте дверь», которую наградили «Золотым львом» на Венецианском кинофестивале.