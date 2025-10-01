Сын Лерчек попал в больницу с травмой легких

Трехлетнего сына блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) экстренно госпитализировали в больницу. Об этом сообщил 360.ru адвокат семьи Константин Третьяков.

«Здесь бытовая травма. Играл с братом и уронил на себя стол», — рассказал он.

Юрист добавил, что у ребенка нашли повреждения легких, сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Третьяков также поблагодарил сотрудников ГАИ, которые помогли быстро доставить ребенка в медучреждение, несмотря на пробки.

«Они вошли в положение, пересадили в свою машину ребенка и бабушку и экстренно доставили со спецсигналами. В результате малыша удалось спасти», — подчеркнул адвокат.

Ранее Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в совершении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере. По версии следствия, блогеры в составе организованной группы перевели с сентября 2021 года по февраль 2022 года на счета нерезидентов более 51,6 миллиона рублей.