Валерию и Артема Чекалиных обвинили в особо крупном незаконном обороте валюты

Блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывшего мужа Артема обвинили в совершении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что они действовали в составе организованной группы с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Переводили деньги на счета нерезидентов на общую сумму более 251,6 миллиона рублей.

Операции проводили при реализации гражданам фитнес-марафонов через интернет. Для проведения переводов в кредитную организацию предоставляли документы с заведомо ложными сведениями о целях и назначении платежей.

«[Чекалины] уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство», — заявили в ведомстве.

Ранее Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест Валерии Чекалиной. В октябре прошлого года ее обвинили в незаконных валютных операциях в особо крупном размере. За это грозит срок до 10 лет лишения свободы.