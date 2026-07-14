Сын Децла раскритиковал действия Тимати после смерти отца

Сын рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий), Антоний Толмацкий, раскритиковал примирение исполнителя Тимати и своего деда. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

После смерти Децла, Тимати исполнил кавер на его песню «Мои слезы». Позднее музыкант объявил о примирении с отцом рэпера Александром Толмацким.

Антоний заявил, что считает эти действия неуместными. По его словам, в период конфликта Децла с родственником и ухода исполнителя в андеграунд Александр Толмацкий часто говорил, что Тимати лучше его сына.

«Не думаю, что это был хороший инфоповод для них. Ну, помирились. Это произошло примерно через три месяца после ухода папы, я считаю, что это танцы на костях», — сказал сын Децла.

В июня 2026 года Толмацкий-младший выставил на продажу квартиру рэпера в центре Москвы. Семикомнатные апартаменты на улице Казакова оценили примерно в 90 миллионов рублей.