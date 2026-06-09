Сын Децла продает семикомнатную квартиру отца в центре Москвы за 90 млн рублей

По его данным, речь идет о семикомнатной квартире на улице Казакова, которая занимает весь пятый этаж жилого дома. Стоимость объекта оценивается примерно в 90 миллионов рублей. Как утверждает издание, потенциального покупателя на недвижимость уже нашли.

При этом, по информации канала, мать Антония выступает против продажи жилья, тогда как сам наследник настаивает на проведении сделки. Решение о продаже может быть связано с расходами на содержание недвижимости. Издание отмечает, что музыкальная деятельность Антония не приносит значительного дохода, а содержание крупной квартиры требует существенных затрат.

Квартира считается одним из знаковых мест, связанных с жизнью и творчеством Кирилла Толмацкого. По данным Mash, здесь музыкант работал над своими проектами и принимал друзей и коллег из творческой среды.