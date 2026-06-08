Сын Децла потребовал от собственной матери освободить квартиру

Модель Юлия Киселева рассказала о конфликте с сыном Антонием Толмацким, наследником покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). По ее словам, молодой человек требует, чтобы она покинула квартиру. Историю противостояния поколений рассказал 5tv.ru .

Женщина опубликовала видео, на котором между ней и сыном происходил напряженный разговор. Антоний настаивал, что жилье нужно подготовить к продаже и провести съемку для потенциальных покупателей.

«Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь. Ты прописана здесь, но по документам это мой дом», — заявил он.

В ответ Киселева дала понять, что не согласна с его позицией и считает квартиру своим домом.

«Я здесь, это мой дом, это моя частная жизнь», — сказала она.

Ранее сын Децла признался, что испытывает финансовые трудности и живет, в том числе, за счет своей девушки. Он уточнил, что сосредоточен на музыке и не считает подходящей обычную работу.