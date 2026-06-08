Сын Децла потребовал от собственной матери освободить квартиру
Модель Юлия Киселева рассказала о конфликте с сыном Антонием Толмацким, наследником покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). По ее словам, молодой человек требует, чтобы она покинула квартиру. Историю противостояния поколений рассказал 5tv.ru.
Женщина опубликовала видео, на котором между ней и сыном происходил напряженный разговор. Антоний настаивал, что жилье нужно подготовить к продаже и провести съемку для потенциальных покупателей.
«Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь. Ты прописана здесь, но по документам это мой дом», — заявил он.
В ответ Киселева дала понять, что не согласна с его позицией и считает квартиру своим домом.
«Я здесь, это мой дом, это моя частная жизнь», — сказала она.
Ранее сын Децла признался, что испытывает финансовые трудности и живет, в том числе, за счет своей девушки. Он уточнил, что сосредоточен на музыке и не считает подходящей обычную работу.