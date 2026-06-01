«Достаточно известный, чтобы не работать в сервисе». Сын Децла признался, что его содержит девушка

Сын покойного рэпера Децла 20-летний Антоний Киселев в интервью программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ рассказал, что у него «в кармане дыра» и его фактически содержит девушка.

Молодой человек заявил, что всерьез сосредоточился на музыке и у него нет времени на работу. Его подруга не только содержит его, но и дарит дорогие подарки. Киселев заявил, что обычная работа ему не подходит.

«Я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить в метро, но достаточно известный, чтобы не работать в сервисе», — заявил сын знаменитого рэпера.

Юноша учится в МГУ на факультете журналистики. Он рассказал, что приходится много пропускать из-за большого количества репетиций.

Ранее сын Кирилла Толмацкого заявлял, что не слушает треки отца, потому что они возвращают его в прошлое и навевают воспоминания. Пока Киселев не смог реализоваться как исполнитель, его не приглашают на концерты или корпоративы.