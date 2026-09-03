В России покажут сериал Егора Бероева «Марик» о военном враче

Премьера многосерийного фильма «Марик» запланирована на 4 сентября. Режиссерский дебют актера Егора Бероева расскажет историю военного медика, который после возвращения с фронта пытается начать жизнь заново.

По сюжету главный герой Марк Аксенов возвращается домой и узнает, что его считали погибшим. За время его отсутствия жена вышла замуж за лучшего друга. Марк не пытается вернуть прошлое и устраивается врачом скорой помощи в родном Мариуполе.

Сериал состоит из восьми эпизодов. Бероев стал режиссером проекта, созданного при поддержке Института развития интернета.

Съемки проходили в Мариуполе, Севастополе и Москве. В основу сценария вошли реальные истории жителей Донбасса, с которыми Бероев встречался во время поездок в регион.

Главные роли исполнили Василий Копейкин, Владимир Носик, Дмитрий Бероев, Дарья Галиаскарова, Юрий Назаров и Владимир Стержаков.