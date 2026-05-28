Сегодня 13:51 ЭКО или естественное зачатие? Секрет шестой беременности Натальи Водяновой Репродуктолог Милютина усомнилась, что беременность Водяновой связана с ЭКО 0 0 0 Фото: JB Autissier / Panoramic, via ww / www.globallookpress.com Знаменитости

Исследования

Модели

Дети

Беременность

Врачи

Женщины

44-летняя супермодель Наталья Водянова недавно сообщила, что готовится стать матерью в шестой раз. Однако врачи напоминают: беременность после 40 лет связана с повышенными рисками как для женщины, так и для будущего ребенка. При этом неизвестно, прибегала ли модель к процедуре ЭКО. Специалисты отмечают, что снизить вероятность осложнений помогают регулярное наблюдение у врачей, своевременные обследования и контроль хронических заболеваний. О возможных рисках поздней беременности и способах их профилактики — в материале 360.ru.

Водянова прибегла к ЭКО? О своей шестой беременности Наталья Водянова объявила в формате большой публикации с фотосессией во французском Vogue France. В интервью модель отметила, что осознает свои возможности и воспринимает их как привилегию.

Я очень хорошо осознаю, насколько мне повезло и какой привилегией для меня является возможность выбрать для себя большую семью. Наталья Водянова

Акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина в разговоре с 360.ru предположила, что шестая беременность супермодели могла наступить в результате естественного зачатия. «Чем больше женщина рожает, тем выше вероятность сохранения и продления ее репродуктивной функции», — отметила врач. По ее словам, предыдущий опыт родов также может влиять на течение беременности. На руку 44-летней Водяновой играет и тот факт, что она проходила этот жизненный этап уже пять раз. «Да, акушеры переживают за риск послеродового кровотечения у женщин в этом возрасте, но в целом с точки зрения акушерского наблюдения беременность у повторнородящей пациентки 44 лет может протекать легче, чем у женщины того же возраста, ожидающей первого ребенка», — пояснила репродуктолог.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/ Водянова с мужем Антуаном Арно / www.globallookpress.com

Риски беременности после сорока Несмотря на романтизацию беременности в зрелом возрасте, Милютина рассказала, то это может быть связано с определенными рисками. «В первую очередь мы переживаем за хромосомную патологию, но современные тесты позволяют до 12 недель оценить состояние плода и частично или полностью определить его хромосомный набор с помощью неинвазивного пренатального теста — анализа крови, который можно сделать уже на 10-й неделе», — отметила эксперт. Подобное исследование позволяет понять, есть ли у ребенка синдромы Дауна, Эдварда и другие генетические заболевания. Кроме того, на 12-й неделе делают скрининг — ультразвуковое исследование, которое подскажет возможные отклонения.

Фото: West Coast Surfer/moodboard / www.globallookpress.com

Водянова никогда не скрывала, что ее младшая сестра Оксана страдает тяжелой формой аутизма и ДЦП. Но сама Наталья родила пятерых здоровых детей и сейчас готовится стать матерью в 44 года в шестой раз. «Аутизм — это не всегда генетика. В случае с Водяновой, у которой пятеро здоровых детей, причина точно не в ней», — отметила репродуктолог. Врач также подчеркнула, что сегодня существуют методы ранней диагностики, позволяющие оценить состояние плода еще на ранних сроках беременности и выявить возможные отклонения. «Если мы говорим о наследственных заболеваниях, это генетические исследования и кариотипирование, диагностика моногенных заболеваний и микроделеций на этапе планирования беременности. Уже упоминался неинвазивный пренатальный тест, который в Москве и Московской области, да и практически по всей России доступен бесплатно», — пояснила Милютина. Также, по ее словам, во время беременности проводится глюкозотолерантный тест — исследование на гестационный сахарный диабет. Это состояние встречается достаточно часто, однако при своевременной диагностике и соблюдении рекомендаций врача обычно хорошо контролируется.

Фото: Коломенский перинатальный центр в Подмосковье / Медиасток.рф

Как протекали пять предыдущих беременностей Наталья Водяновой Первый сын Натальи Лукас родился в декабре 2001 года. По всей видимости, молодая мама хорошо перенесла беременность и роды и спустя всего полгода вернулась на подиум. Второй ребенок — дочь Нева — появилась на свет в марте 2006 года. Имя выбрали в честь реки в Санкт-Петербурге. И эта беременность селебрити прошла благополучно: Наталья вела активный образ жизни и работала до тех пор, пока позволял срок. Третий сын Виктор родился в сентябре 2013 года в Лондоне. Его назвали в честь дедушки модели. Беременность 31-летней модели протекла легко, роды прошли без осложнений. А вот четвертая беременность, когда Водянова носила сына Максима, который появился на свет в мае 2014 года, была непростой. Врачи категорически запретили модели на восьмом месяце летать и посещать светские мероприятия из-за рисков для здоровья. По этой причине Водянова не поехала на Паралимпиаду в Сочи, где была послом. Пятая беременность сыном Романом грозила преждевременными родами. Последние полтора месяца Наталье прописали строгий постельный режим и запрет любой активности, однако, несмотря на предосторожности, ребенок все равно родился на три недели раньше срока.

Кто такая Наталья Водянова Наталья Михайловна Водянова родилась 28 февраля 1982 года в советском городе Горький (сегодня - Нижний Новгород). Она известна как российская и мировая супермодель и благотворитель.

Интересно Ударение в фамилии Водяновой в оригинале падает на третий слог, однако для легкости произношения за границей Наталья изменила его — теперь ударение падает на «я».

В родной семье "нижегородской Золушки" помимо Наталья воспитывали Оксану — особенную девочку. Общение с младшей сестрой сильно повлияло на Водянову, которая во взрослом возрасте начала финансово помогать детям с подобными недугами.

Интересно Уже будучи состоявшейся моделью, Наталья нашла еще одну младшую сестру. В детстве их общей матери из-за бедности пришлось отказаться от только что родившейся девочки и она попала на удочерение в другую семью. Водянова начала искать ее уже во взрослом возрасте. Помог случай: девушка по имени Дженнифер Бернс, которая родилась в России и попала в приемную семью в США, сама зарегистрировалась на сайте поиска родственников по ДНК и узнала о родстве с супермоделью.

Попасть на модные обложки заграничных журналов Наталье удалось буквально чудом. В 16 лет ее взяли в местное модельное агентство, а на одном из просмотров пригласили в Москву для кастинга французской фешн-кампании. Там славянская красавица покорила иностранцев и отправилась в Париж. Далее ее заметил сам Жан-Поль Готье, последовала нью-йорская Неделя моды — после этого на Наталью посыпались предложения мировых брендов. В 2002 году она стала самой востребованной моделью мира. В 2007 году она завершила карьеру, а после лишь изредка появлялась в качестве приглашенной звезды на подиумах за большие гонорары.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Водянова активно занимается благотворительностью. В 2004 году она основала фонд «Обнаженные сердца», а в 2011-м — программу «Каждый ребенок достоин семьи» для помощи детям с особенностями развития. За плечами у Водяновой два брака: первый с коллекционером картин и художником Джастином Портманом, которому она родила трех детей. Свадьбу сыграли после рождения первенца в Санкт-Петербурге. Уже после развода общественности стало известно, что Портман был неверен Водяновой. Вторым мужем Натальи стал французский миллиардер, сын владельца концерна LVMH Антуан Арно. Они стали парой в 2011-м — ради него Водянова покинула Лондон и переехала жить в Париж. Супермодель один за другим подарила бизнесмену двоих детей, однако оформлять брак официально оба не торопились. Только спустя девять лет, в 2020 году, пара поженилась. Теперь они ждут общего третьего ребенка.