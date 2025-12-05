Общая сумма налога, которую пришлось заплатить Полине Лурье за спорную квартиру певицы Ларисы Долиной, является довольно значительной. Об этом 360.ru сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

«Лурье оплатила налог на имущество, поскольку являлась на тот период собственником. Пока решение суда о признании договора купли-продажи недействительным не вступило в силу. Сумма большая, но мы ее не озвучиваем», — сказала правозащитник.

Свириденко напомнила, что заседание в суде пройдет 16 декабря. По ее словам, никаких обращений к Лурье со стороны Долиной не было.

Ранее артистка сообщила, что потеря недвижимости под угрозой со стороны мошенников ввела ее в шоковое состояние. Исполнительница уточняла, что после начала судебного разбирательства дала подписку о неразглашении по требованию следователей.