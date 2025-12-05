«Я не понимала, как мне жить»: Долина объяснила молчание шоковым состоянием

Потеря квартиры под угрозами со стороны мошенников ввела певицу Ларису Долину в шоковое состояние, а после начала судебного разбирательства по требованию следователей она дала подписку о неразглашении. Так исполнительница объяснила свое долгое молчание в интервью ведущему Первого канала Дмитрию Борисову.

Долина подчеркнула, что только сейчас может рассказать правду о ситуации с квартирой.

«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия подписку дала о неразглашении», — заявила артистка.

Певица добавила, что надеется на понимание со стороны зрителей и только сейчас готова раскрыть все подробности своего дела.

В ходе интервью Долина заявила, что толкнувшие ее на продажу квартиры мошенники рассказывали о слежке за дочерью и внучкой. По ее словам, когда родные уезжали за город, она тут же получала звонок с уточнением, на даче ли находятся девочки.

Лариса Долина по требованию мошенников продала квартиру в августе 2024 года. Осознав, в какой ситуации оказалась, артистка через суд добилась признания сделки недействительной и вернула собственность.

Представляющая интересы покупательницы Полины Лурье адвокат Светлана Свириденко обратилась в Верховный суд с жалобой на решение нижестоящих инстанций по сделке с квартирой. Заседание по рассмотрению обращения назначили на 16 декабря.