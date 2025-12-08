Судебное заседание по иску ведущей Бони к невесте Лепса назначили на 25 декабря

Кузьминский районный суд Москвы назначил на 25 декабря заседание по иску телеведущей Виктории Бони о защите чести, достоинства и деловой репутации к Авроре Кибе (Беляковой), невесте певца Григория Лепса. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы .

В исковом заявлении указано, что Киба 1 июля 2025 года распространила в социальной сети ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бони.

Ведущая обратилась с иском в Кузьминский районный суд еще в августе. Конфликт между Боней и Кибой разгорелся из-за того, что невеста Лепса в своих соцсетях назвала звезду «Дома-2» женщиной, якобы продававшей свое тело женатым за три тысячи долларов.

Telegram-канал Mash hfytt писал, что певец уже долгое время борется с повышенным давлением. Авторы публикации посоветовали Лепсу быть осторожнее с 19-летней невестой Авророй Кибой. Из-за гипертонии и проблем с сердцем физическая активность может привести к инфаркту или инсульту.