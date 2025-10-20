Боня подала в суд на невесту Лепса

Модель и телеведущая Виктория Боня подала в суд на 19-летнюю невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу. Информация появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Блогер обратилась с иском в Кузьминский районный суд еще в августе. Предварительно, сторонам назначили беседу на 8 декабря.

По данным Telegram-канал Mash, Боня решила обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, после того как Киба несправедливо ее обвинила. Боня требует от возлюбленной Лепса публичных извинений.

Конфликт между Боней и Кибой разгорелся из-за того, что невеста Лепса в своих соцсетях назвала звезду «Дома-2» женщиной, якобы продававшей свое тело женатым за три тысячи долларов.

Таким образом девушка отреагировала на заявления Бони в Rutube-шоу «Злые языки» о том, что семья Кибы решила выдать дочь замуж за известного певца на фоне проблем с финансами.

Ранее Аврора резко ответила на критику романа с 62-летним артистом. До этого стало известно, что Лепсу пришлось отложить свадьбу из-за финансовых трудностей.