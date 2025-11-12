«Может спровоцировать инфаркт». Лепса призвали отказаться от близости с молодой невестой

Лепсу советуют быть осторожнее с 19-летней невестой Авророй Кибой. Из-за гипертонии и проблем с сердцем физическая активность может привести к инфаркту или инсульту.

По данным Telegram-канала Mash, 63-летний актер уже долгое время борется с повышенным давлением. Недавно поликлиника по месту жительства пригласила его пройти диспансеризацию.

Врачи предупредили: стресс, переживания и чрезмерная нагрузка на сердце, особенно при игнорировании лечения, могут привести к серьезным осложнениям, включая гипертонический криз. Недостаток сна, неправильное питание и алкоголь еще больше повышают риск.

«Лепсу порекомендовали не напрягаться с его 19-летней невестой Авророй — физическая активность при гипертонии и проблемах с сердцем может спровоцировать инфаркт или инсульт», — отметили авторы публикации.

В октябре Лепс попал в больницу с интоксикацией. Из-за этого он был вынужден отменить концерты. Сейчас врачи рекомендуют ему быть осторожным во всех сферах жизни.

Ранее юная невеста Лепса намекнула на беременность. Подписчики спросили у девушки, что она надела бы на Хэллоуин, чтобы всех напугать. В ответ она опубликовала видео, созданное с помощью нейросети. На нем Киба, одетая в красное платье, идет по пляжу. Затем оно превращается в белое. Девушка добавила, что в следующем году будет пугать животом.