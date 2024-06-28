Суд зарегистрировал иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову

Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление певицы Любови Успенской к народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«В Таганский районный суд города Москвы поступил иск Успенской Л.З. к Киркорову Ф.Б. о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе.

Защита Успенской указала, что порочащие сведения содержатся в интервью Киркорова для шоу «Сплетни-шейкер». Видео носит название «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!»

Иск приняли к производству. По делу готовится судебное разбирательство.

Конфликт между артистами возник после того, как певица обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Киркоров заступился за врача, а Успенская назвала артиста «женоненавистником».

Тогда король поп-эстрады подал иск о защите чести и достоинства, попросив компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская обратилась в суд с требованием такой же компенсации из-за оскорблений артиста.