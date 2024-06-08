Успенская подала в суд на Киркорова, назвавшего ее попрошайкой

Успенская решила засудить Киркорова на 10 млн рублей за оскорбления

Фото: РИА «Новости»

Певица Любовь Успенская подала в суд на коллегу Филиппа Киркорова из-за оскорблений в свой адрес, причем потребовала ровно ту сумму, которой он решил получить с нее. Сумма иска составила 10 миллионов рублей, сообщил сайт kp.ru.

Артистка подала иск после того, как в суде прошло слушание по делу Киркорова, потребовавшего от Успенской эту же сумму за использование в его сторону слов и фраз «женоненавистник», «он все врет» и других. Певица произнесла их в интервью журналистке Алене Жигаловой прошлой осенью.

Высказывания же Киркорова в адрес Успенской оценила доктор филологических наук Наталия Козловская. По ее словам, в них указывается, что артистка унизительными просьбами много раз выпрашивала у него одежду, мелкие личные вещи и другие подарки.

«А высказывание „попрошайка“ носит оскорбительный характер», — говорится в иске.

Успенская хотела решить проблему без суда, отправив Киркорову досудебную претензию с требованием опровергнуть сказанные им в ее адрес слова.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что артист простит Успенскую, если она извинится за свои слова. В случае их примирения он отзовет иск.

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