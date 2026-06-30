Суд заочно рассмотрит дело Лизы Миллер об отмывании 76 млн рублей

Уголовное дело против блогера Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), обвиняемой в отмывании свыше 76 миллионов рублей, передали в суд в Москве для заочного разбирательства. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске», — заявили в ведомстве.

Ее обвинили по статье о легализации денег, приобретенных с помощью преступления.

Правоохранители выяснили, что Батюта с декабря 2020 года по апрель 2024 года легализовала свыше 76 миллионов рублей, полученных благодаря уклонению от уплаты налогов. Она оплатила часть стоимости Rolls-Royce (3,7 миллиона рублей), часть квартиры в Абу-Даби (44,3 миллиона), а также 28,3 миллиона перечислила на счет как дивиденды.

В прошлом году Миллер оформила банкротство. Сама блогер обосновалась в Дубае.