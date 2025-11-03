«Самая успешная бизнес-мама» Лиза Миллер оформила банкротство
Позиционирующая себя самой успешной бизнес-мамой блогер Лиза Миллер оформила банкротство, чтобы избежать уплаты налога на 233 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Активов Миллер для расчета с долгами оказалось недостаточно. В связи с этим Арбитражный суд Краснодара в апреле 2025 года признал бизнес-коуча неплатежеспособной.
Квартиры блогера в Москве и Краснодаре могут продать, чтобы погасить задолженность. В частности, двушка площадью 66 квадратных метров, в которой живет муж коуча, уже находится под арестом.
Сама Лиза обосновалась в Дубае и продолжает продавать курсы. В ее блоге в одной из социальных сетей насчитывается более шести миллионов подписчиков.
Настоящее имя Миллер — Елизавета Батюта. В конце октября СК завел против нее уголовное дело о легализации незаконно полученных средств и уклонении от уплаты налогов.