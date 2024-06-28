Суд взыскал с Земфиры задолженность по коммуналке

Суд в Москве взыскал с певицы Земфиры задолженность по оплате коммунальных услуг

Anton Belitsky/Russian Look
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

С рок-певицы Земфиры* взыскали задолженности по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Мировым судьей судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы вынесен судебный приказ о взыскании с Рамазановой Земфиры Талгатовны* задолженности по оплате коммунальных услуг», — заявили в инстанции.

О какой конкретно сумме идет речь, не уточняется.

В мае суд отказал Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов.

Ранее московский суд обязал солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова погасить долги по коммуналке. Инстанция вынесла два судебных приказа в отношении музыканта.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.

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