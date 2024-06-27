Суд обязал солиста «Руки Вверх» Жукова погасить долги по коммуналке

В Москве суд взыскал с солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова задолженность по коммунальным услугам. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Там уточнили, что мировой судья участка № 373 Таганского района 18 июня вынес два судебных приказа в отношении Жукова. Теперь артист обязан расплатиться с долгами по ЖКХ.
О какой конкретно сумме идет речь — пока неизвестно.
В аналогичную ситуацию попал актер Дмитрий Дюжев. Он задолжал за коммуналку около 45 тысяч рублей. Артиста уже объявили в розыск приставы, чтобы взыскать задолженность.
Ранее певец Александр Розенбаум судился с коммунальщиками из-за долгов за электричество, но проиграл. Теперь ему нужно выплатить 386 тысяч рублей.
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