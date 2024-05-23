Суд отказал Земфире в исключении из реестра иноагентов
Суд оставил без удовлетворения жалобу Земфиры на включение в реестр иноагентов
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал российской певице Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.
«Кассационную жалобу оставили без удовлетворения», — заявили в судебной инстанции.
Земфиру* внесли в перечень иностранных агентов в феврале 2022 года. В Минюсте тогда отмечали, что певица получала поддержку из иностранных источников, проводила концертную деятельность в недружественных странах и открыто выступала в поддержку Украины.
Артистка обжаловала признание себя иноагентом в мае 2023 года, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил ее иск, Мосгорсуд подтвердил это решение.
Ранее стало известно, что певица получила французское гражданство. При этом в Москве исполнительница недавно зарегистрировала студию звукозаписи.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.