Суд отказал Земфире в исключении из реестра иноагентов

Суд оставил без удовлетворения жалобу Земфиры на включение в реестр иноагентов

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал российской певице Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Кассационную жалобу оставили без удовлетворения», — заявили в судебной инстанции.

Земфиру* внесли в перечень иностранных агентов в феврале 2022 года. В Минюсте тогда отмечали, что певица получала поддержку из иностранных источников, проводила концертную деятельность в недружественных странах и открыто выступала в поддержку Украины.

Артистка обжаловала признание себя иноагентом в мае 2023 года, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил ее иск, Мосгорсуд подтвердил это решение.

Ранее стало известно, что певица получила французское гражданство. При этом в Москве исполнительница недавно зарегистрировала студию звукозаписи.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.