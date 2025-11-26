Суд взыскал с похитителя Руссо 600 тысяч рублей за удар в пах ногой

Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил иск певца Авраама Руссо и взыскал с ответчика 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Решением Кунцевского районного суда города Москвы от 26 ноября 2025 года исковые требования Авраама Руссо удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе.

Инстанция сочла доказанным тот факт, что похититель артиста ударил его ногой в пах, угрожал и оскорблял.

Адвокат Руссо Андрей Алешкин сообщил 360.ru, что обжаловать решение суда не планируется.

«Мы полагаем, что суд удовлетворил иск в той части, в которой сложилась практика по таким категориям преступлений, и в целом полагаем, что обжаловать данное решение суда не будем», — сказал юрист.

Ранее певец заявил, что его похитили в 2004 году по приказу бизнесмена Тельмана Исмаилова, одним из исполнителей стал Владимир Шестопалов. Артиста избивали, после чего увезли на дачу в Подмосковье. Там его удерживали до выполнения требований похитителей. Спустя много лет Руссо опознал исполнителя на очной ставке.