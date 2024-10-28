По делу о похищении певца Авраама Руссо истек срок давности
Адвокат Алешкин: против похитителя певца Авраама Руссо подадут гражданский иск
Срок давности по делу о похищении Авраама Руссо истек, обвиняемый Владимир Шестопалов избежал уголовного наказания. Адвокат певца Андрей Алешкин рассказал 360.ru, какие действия предпримет теперь.
Он заявил, что не будет оспаривать это решение, поскольку оно полностью законно.
«Но это не исключает гражданской правовой ответственности. Мы подаем иск на пять миллионов рублей и будем взыскивать с Шестопалова моральный вред, сопутствующие данному делу расходы, в том числе на представителя, в том числе от упущенной концертной деятельности и медицинские расходы», — рассказал юрист.
Руссо заявил, что его похитили в 2004 году по приказу бизнесмена Тельмана Исмаилова, а Шестопалов был одним из исполнителей преступления. Певца избивали в кабинете ресторана в центре Москвы, после чего увезли на дачу в Подмосковье, где удерживали, пока он не выполнил все требования. Спустя много лет Руссо опознал Шестопалова на очной ставке, хоть и с большим трудом, поскольку тот сильно изменился внешне.