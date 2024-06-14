Суд вернул исковое заявление Успенской к Киркорову

Иск певицы Любови Успенской к народному артисту России Филиппу Киркорову вернули заявителю. Об этом 360.ru сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Иск Любы Успенской к Филиппу Киркорову возвращен — неправильная подсудность. Перефразируя Чехова: „На деревню дедушке. От бабушки“», — прокомментировал звездный юрист.

Заявление рассматривал Басманный районный суд Москвы. Представитель Успенской указала, что порочащие артистку высказывания содержатся в интервью Киркорова для шоу «Сплетни-шейкер».

Ссора между артистами началась после того, как певица обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Король поп-эстрады заступился за врача, а Успенская назвала артиста «женоненавистником».

Тогда Киркоров подал иск о защите чести и достоинства, попросив компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская обратилась в суд с требованием такой же компенсации из-за оскорблений артиста.