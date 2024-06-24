Актера Дмитрия Дюжева разыскивают из-за долгов по коммуналке

«Звездач»: актер Дмитрий Дюжев задолжал почти 45 тысяч рублей за услуги ЖКХ

У актера Дмитрия Дюжева накопились долги за услуги ЖКХ. В сумме артисту необходимо выплатить почти 45 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Звездач» .

По информации издания, Дюжев не заплатил за газ, тепло и электроэнергию 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Кроме того, за актером сохраняется еще один долг в 21 тысячу 143 рубля 64 копейки. Артиста начали разыскивать приставы, чтобы взыскать накопившуюся сумму.

Ранее стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк задолжала налоговой 140 тысяч рублей. Долг нашли у ИП артистки, исключенного из реестра осенью 2023 года.