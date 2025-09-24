Суд в Москве не принял иск против Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Суд оставил без движения иск Трещева к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Савеловский суд Москвы не принял к производству иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева против певицы Аллы Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Исковое заявление оставлено без движения», — заявили в суде.

По закону у адвоката есть время для исправления недостатков в обращении, чтобы его приняли к рассмотрению.

Интервью с Пугачевой выпустили 10 сентября. На нем звезда восхваляла лидера чеченских боевиков Джохара Дудаева, назвала его «приличным, интеллигентным и порядочным человеком», а также выразила сожаление, что не смогла предотвратить его смерть.

По мнению Трещева, этим артистка оскорбила российский народ. Кроме того, некоторые ее высказывания порочили главу государства, армию России и правоохранителей. В итоге ветеран подал на Пугачеву в суд.