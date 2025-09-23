Ветеран боевых действий подал в суд на Пугачеву

Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление ветерана боевых действий к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Столичный суд рассмотрит иск к эстрадной певице Алле Пугачевой», — говорится в сообщении.

Истец написал, что Пугачева недавно в интервью восхваляла лидера чеченских боевиков Джохара Дудаева и тем самым оскорбила российский народ. Кроме того, некоторые высказывания артистки порочили президента, армию и правоохранительные органы страны.

В своем заявлении истец просил суд признать сведения, которые распространяла Пугачева, не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство, как гражданина России и ветерана боевых действий. Также в иске содержится просьба обязать певицу выпустить опровержение и взыскать с нее компенсацию морального вреда.

Ранее Пугачева назвала Дудаева «приличным, интеллигентным и порядочным человеком», что подпадает под статью об оправдании терроризма. Наказание по ней — до пяти лет колонии.