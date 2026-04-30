Суд в Балашихе начал рассмотрение иска Ларисы Долиной

Суд в Балашихе рассматривает иск певицы Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве, связанном с продажей ее квартиры. Кадры из зала заседания оказались в распоряжении 360.ru.

Интересы Долиной в суде представляет ее защитник. Ответчиками по иску проходят Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа.

Речь идет о деле, связанном с мошенничеством при продаже квартиры певицы в Москве. По версии следствия, фигуранты в течение нескольких месяцев убеждали ее перевести средства на подконтрольные счета, после чего она лишилась сбережений и продала недвижимость.

Фигурантов дела признали виновными и приговорили к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет.

Изначально сумма требований составляла около 176 миллионов рублей, однако позднее, в Балашихинском суде сообщили РИА «Новости», Долина снизила размер исковых требований до 114 миллионов рублей. Певица не стала комментировать перспективы своего иска.