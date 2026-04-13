Лариса Долина не ответила на вопрос о шансах иска к мошенникам

Народная артистка России Лариса Долина не стала комментировать перспективы своего иска к мошенникам на 114 миллионов рублей по делу о квартире в Хамовниках. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Балашихинском суде агентству рассказали, что певица снизила сумму требований к осужденным по делу об афере с квартирой в Хамовниках до 114 миллионов рублей. Ответчиками стали Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа.

Корреспондент РИА «Новости» спросил у Долиной, как она оценивает шансы этого иска. Артистка уточнила, о каком именно иске идет речь, а после пояснения не стала отвечать на вопрос и уехала.

Ранее фигурантов дела признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а за Долиной установили право на удовлетворение требований по возмещению имущественного вреда.