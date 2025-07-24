Суд продлил домашний арест блогера Лерчек

Меру пресечения в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продлили. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Коуч пробудет под домашним арестом еще один месяц.

Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей. По версии следствия, бывшие супруги продавали марафоны с помощью иностранной компании и обналичивали деньги в ОАЭ с использованием подложных документов.

За валютные махинации им грозит 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. На одном из заседаний суда Лерчек отметила, что из-за домашнего ареста не может полноценно выполнять материнские обязанности.

В Сети также появилась информация, что блогер задолжала налоговой еще 12 миллионов рублей, помимо доначисленных в мае 23 миллионов. Проверка в отношении Чекалиной продолжается.