Блогеру Лерчек продлили домашний арест, на суде она плакала

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему по уголовному делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

Они останутся под домашним арестом до 26 июня. На заседании Лерчек заявила, что из-за домашнего ареста не может полноценно выполнять материнские обязанности, отметил РЕН ТВ. Сторона обвинения подчеркнула, что в установленные сроки расследование по делу закончить невозможно.

«Дети постоянно просят, чтобы я их забирала из школы. Я не могу посетить их участие в конкурсах и выступления», — пожаловалась Лерчек и расплакалась.

Следствие считает, что Лерчек и ее муж вместе с его бизнес-партнером Романом Вишняком вывели более 250 миллионов рублей из России с помощью подложных документов. Все трое находятся под домашним арестом с октября 2024 года.