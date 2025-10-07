Суд поддержал Козловского в споре о дискредитации армии

Верховный суд России решил оставить без изменения решение нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Козловский подавал иск в отношении главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который обвинил его в дискредитации ВС России, заявляя, что тот уехал в США после начала спецоперации.

В свою очередь, общественник в своем Telegram-канале написал, что в связи в принятым решением будет подавать жалобу на имя председателя Верховного суда Игоря Краснова.

«Остается лишь гадать, какие скрытые факторы повлияли на итог дела, когда весь ход заседания был в нашу пользу», — добавил Бородин.

Данила Козловский вернулся в Россию из США в начале лета 2025 года. Он сослался на то, что в Америке якобы жил ради семьи. Бывшие поклонники потребовали для него самой большой кары.