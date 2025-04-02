Суд отклонил иск властей Петербурга к сыну Нагиева о задолженности по аренде

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга отказал городскому Комитету имущественных отношений во взыскании долга по аренде и пени с Кирилла Нагиева, сына артиста и телеведущего Дмитрия Нагиева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Нагиев представил суду доказательства того, что долг оплачен. Суд в иске отказал», — сообщили представители суда.

Правительство Санкт-Петербурга подало в суд на Кирилла Нагиева в январе 2025 года. Истец — Комитет имущественных отношений — требовал взыскать с актера задолженность общей суммой около 85 с половиной тысяч рублей, которая появилась из-за не своевременной оплаты аренды земельного участка. Также Нагиева-младшего хотели заставить заплатить пени — почти 93 тысячи рублей.

Накануне отец актера, артист и телеведущий Дмитрий Нагиев, впервые раскрыл информацию о своем внебрачном сыне Марке.