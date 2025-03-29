Покупательница квартиры Долиной сочла несправедливым отказ суда выселять певицу

Суд принял незаконное решение, отказавшись выселять певицу Ларису Долиной из проданной ей квартиры. Об этом «Известиям» заявила купившая элитную собственность актрисы Полина Лурье.

«Хамовнический суд решил вернуть Ларисе Долиной право собственности на купленную мною квартиру. При этом возвращать мне деньги никто не собирается», — сказала она.

Лурье добавила, что суд лишил ее денег и квартиры, однако мотивов такого решения она не знает.

«От меня Долина получила за квартиру полную сумму денег, что подтверждала сама. Большую часть средств она разместила на своем счете. А я из-за ее неосмотрительных решений осталась без денег и квартиры», — заключила Лурье.

Покупательница уточнила, что в день заключения договора Долина понимала собственные действия и давала концерт. При этом защита певицы утверждает, что Долина якобы не осознавала своих поступков.

Долина стала жертвой аферистов летом 2024 года. Под их влиянием певица продала квартиру и отдала вырученные деньги женщине-курьеру.