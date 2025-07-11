Прокуратура утвердила обвинение фигурантам дела об афере с квартирой Долиной

Прокуратура Центрального округа утвердила обвинение по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед судом предстанут Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере или с лишением гражданина права на жилье.

С апреля по июль 2024 года обвиняемые в составе организованной группы обманули потерпевшую и похитили у нее 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили ее квартиры в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. В результате действий обвиняемых потерпевшая понесла общий ущерб в размере более 317,6 миллиона рублей.

«Цырульникова также обвиняется в совершении еще трех аналогичных мошеннических действий в отношении двух столичных пенсионерок», — добавили в прокуратуре.