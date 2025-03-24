Суд отказался закрывать заседание по УДО Ефремова

Актер Михаил Ефремов и его адвокат просили, чтобы рассмотрение процесса об условно-досрочном освобождении проходило в закрытом для СМИ режиме, поскольку на нем будут разглашаться личные данные подсудимого. Однако суд отказал в ходатайстве.

По мнению суда, оснований для закрытия заседания нет. Услышав это решение, артист продолжил смотреть в окно. В заседании он участвует по видеосвязи.

Во время процесса адвокат Ефремова подчеркнул, что подсудимый нуждается в специальном лечении, которое ему не могут оказать в учреждениях ФСИН. Актера регулярно посещают пульмонологи.

Представители потерпевшей стороны на сегодняшний суд не явились.