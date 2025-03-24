Суд отказался закрывать заседание по УДО Ефремова

Актер Михаил Ефремов и его адвокат просили, чтобы рассмотрение процесса об условно-досрочном освобождении проходило в закрытом для СМИ режиме, поскольку на нем будут разглашаться личные данные подсудимого. Однако суд отказал в ходатайстве.
По мнению суда, оснований для закрытия заседания нет. Услышав это решение, артист продолжил смотреть в окно. В заседании он участвует по видеосвязи.
Во время процесса адвокат Ефремова подчеркнул, что подсудимый нуждается в специальном лечении, которое ему не могут оказать в учреждениях ФСИН. Актера регулярно посещают пульмонологи.
Представители потерпевшей стороны на сегодняшний суд не явились.
Заседание проходит в Алексеевском суде Белгородской области. Незадолго до него артист угодил в скандал из-за телефонного звонка из колонии, в котором он якобы пообещал устроить «чудовищную движуху» после освобождения. Защита Ефремова назвала эту информацию целенаправленным фейком.
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