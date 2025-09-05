Суд отказал закрыть заседание Тарасовой для прессы

Звезда сериалов «Интерны» и «Беспринципные» объяснила просьбу необходимостью затронуть важные личные обстоятельства, в том числе диагноз одного из близких родственников. Ходатайство поддержал адвокат Кирилл Рашкован, однако суд счел его недостаточно обоснованным.

В выступлении Тарасова подчеркнула, что добровольно пришла к следователям, не собирается покидать Россию, поскольку у нее ипотека, съемки в трех фильмах, а также на иждивении пожилые бабушка и дедушка. Актриса заявила о раскаянии и попросила заменить домашний арест на запрет определенных действий, чтобы иметь возможность работать и видеть семью.

Ранее Тарасова была задержана в Домодедово, где у нее нашли вейп с гашишным маслом. По делу о незаконном обороте наркотиков ей грозит до семи лет лишения свободы. Следствие настаивает на мере пресечения в виде домашнего ареста.