Появилось первое видео с Аглаей Тарасовой после задержания

Появилось первое видео с актрисой Аглаей Тарасовой после задержания в столичном аэропорту. Его снял корреспондент 360.ru в зале Домодедовского суда Московской области.

На кадрах видно, что задержанная прячет глаза за темными очками. Она просила суд рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы рассказать некие «важные личные вещи», ее просьбу поддержал адвокат, но суд отклонил ходатайство.

Тарасова прилетела из Тель-Авива в Москву и прошла через «зеленый коридор», когда ее задержал сотрудник таможни. У актрисы нашли электронную сигарету с содержимым темно-коричневого цвета — как показала экспертиза, это было разрешенное в Израиле, но запрещенное в России гашишное масло.

Мать Тарасовой — также известная актриса Ксения Раппопорт, уехавшая из страны после начала СВО.