Суд нашел в концертах Галкина антироссийскую пропаганду

Иноагентство Максима Галкина* связано в том числе с его зарубежными концертами. На них юморист критикует внутреннюю и внешнюю политику России. Мосгорсуд заявил об этом в решении по его апелляции, сообщил ТАСС .

В материалы дела вошли свидетельства того, что на концертах в других странах Галкин* поднимал вопросы, связанные с внешней и внутренней политикой России, распространял недостоверную информацию о происходящем на Украине.

«Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — заявил Мосгорсуд.

Статус иноагента юморист получил в сентябре 2022 года. Он неоднократно пытался оспорить его, и в июле 2024 года обратился в Верховный суд.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.