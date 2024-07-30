Галкин вновь попытался обжаловать иноагентство

Галкин подал в Верховный суд жалобу на отказ от исключения из реестра иноагентов

Шоумен Максим Галкин* обжаловал статус иноагента в Верховном суде России после отказа кассации исключить его из специального реестра. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Представитель суда подтвердил, что поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. По его словам, дату заседания пока не назначили.

В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить артиста из реестра иноагентов. Представитель Галкина* Екатерина Зубань заявила, что высказывания подзащитного не являлись политической деятельностью, а сам он не получал денег от Украины и других стран.

Галкина* признали иноагентом в сентябре 2022 года. Он осудил проведение спецоперации и вместе с семьей перебрался за рубеж. Его супругу певицу Аллу Пугачеву призвали тоже включить в реестр, но Минюст не нашел для этого оснований.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.