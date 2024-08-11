Галкина публично унизили на концерте
Shot: зритель специально купил билет на концерт Галкина, чтобы унизить комика
Мужчина в Юрмале специально купил билет в первый ряд на концерт комика Максима Галкина*, чтобы раскритиковать его. Видео с их разговором опубликовал Telegram-канал Shot.
Кадры начинаются с того, что юморист подходит к зрителю с микрофоном, потому что тот заявил, что хочет что-то сказать публично.
«У меня есть большая проблема. Мне надо сказать, что вы [дурак]. <…> Я специально пришел, купил билет на первый ряд, [чтобы] прийти и сказать, что ты [глупый]», — заявил мужчина.
Галкин* попытался отшутиться после слов недовольного зрителя и объяснил, что деньги хейтера, потраченные на концерт, пойдут на пользу семье артиста.
Через некоторое время мужчина попытался подарить цветы комику. Он достал букет, предположительно, гвоздик. Оттуда вытаскивал по два цветка и клал их в разных местах сцены. Артист не принял подарок и сказал, что «это не по-доброму».
Ранее Галкин* публично унизил жену — певицу Аллу Пугачеву. Он не поделился зонтом, аргументировав это своим скорым выходом на сцену.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.