Галкина публично унизили на концерте

Мужчина в Юрмале специально купил билет в первый ряд на концерт комика Максима Галкина*, чтобы раскритиковать его. Видео с их разговором опубликовал Telegram-канал Shot .

Кадры начинаются с того, что юморист подходит к зрителю с микрофоном, потому что тот заявил, что хочет что-то сказать публично.

«У меня есть большая проблема. Мне надо сказать, что вы [дурак]. <…> Я специально пришел, купил билет на первый ряд, [чтобы] прийти и сказать, что ты [глупый]», — заявил мужчина.

Галкин* попытался отшутиться после слов недовольного зрителя и объяснил, что деньги хейтера, потраченные на концерт, пойдут на пользу семье артиста.

Через некоторое время мужчина попытался подарить цветы комику. Он достал букет, предположительно, гвоздик. Оттуда вытаскивал по два цветка и клал их в разных местах сцены. Артист не принял подарок и сказал, что «это не по-доброму».

Ранее Галкин* публично унизил жену — певицу Аллу Пугачеву. Он не поделился зонтом, аргументировав это своим скорым выходом на сцену.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.