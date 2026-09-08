Долина отсудила у обманувших ее мошенников более 114 миллионов рублей

Суд в Москве взыскал с обманувших Долину мошенников более 114 миллионов рублей

Лефортовский районный суд удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной и постановил взыскать 114,1 миллиона рублей с обманувших ее Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Также суд взыскал с фигурантов госпошлину в размере 335 тысяч рублей. Ответчики на заседание не прибыли, их адвокат от комментариев журналистам отказалась.

Сторона обвинения не имела защитников в ходе заседания, передает корреспондент 360.ru из суда.

По остальным фигурантам дела о мошенничестве заседание пройдет 20 октября.

Ранее Лариса Долина записала новый трек, в котором сравнила хейт в ее адрес с распятием. Певица оказалась в центре скандала после продажи квартиры в Москве Полине Лурье из-за мошенников.

Сейчас автор хита «Погода в доме» живет в просторных апартаментах, которые подарили друзья.