«Стыдобища». Пугачева опозорилась на кипрской вечеринке

Проживающая на Кипре Алла Пугачева устроила на своей вилле вечеринку в честь ежегодного Праздника желтых цветов с участием украинских музыкантов. Певица спела вместе с ними, но неудачно, сообщил сайт Kp.ru .

Видео с вечеринки Пугачевой опубликовал в соцсетях одесский шансонье Феликс Шиндер. Он исполнил для ее гостей песню «Еврейский портной». Шиндеру аккомпанировали скрипачка и аккордеонист.

Пугачева пыталась подпевать, но ее голос оказался настолько слабым, что она не смогла перекрыть звучание инструментов. На записи можно услышать, настолько изменился вокал исполнительницы хита «Миллион алых роз».

«Тихо, как в раю… Звезды над местечком высоки и ярки. Я себе пою, я себе крою… Я себе пою…», — не спела, а произнесла слова артистка.

Пользователи Сети раскритиковали артистку. Один из комментаторов задался вопросом, не внутренним ли голосом она спела. Другой назвал такое выступление «стыдобищем и позорищем».

Ранее журналистка Алена Мартынова сообщила, что на жену Никиты Преснякова Алену Мартынову подали иск в Арбитражный суд Москвы. Предприниматель Олег Кацуба требует взыскать с нее 2,3 миллиона рублей.