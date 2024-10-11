Страсть к роскоши. Мать детей Дурова обвинили в растрате 18 млн долларов

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова получила алименты единоразовым платежом, а затем растратила еще 18 миллионов долларов на люксовую одежду и драгоценности для себя. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь миллиардера Георгий Лобушкин в своем Telegram-канале .

По его информации, в 2019 году Дуров по обоюдной договоренности перевел Болгар семь миллионов долларов из расчета по 10 тысяч на каждого ребенка в месяц до достижения ими 23-летия. Лобушкин сообщил, что женщина попросила разбить транш на две части.

«Уже после перевода на счет Ирины семи миллионов долларов Дуров позволял ей пользоваться своим банковским счетом, пока в 2022 году не обнаружил, что за несколько лет Болгар спустила 18 миллионов с его счетов на люксовые бренды и ювелирку», — сказал он.

В 2023 году Дуров закрыл доступ к счетам. Лобушкин заявил, что после этого она обвинила отца своих детей в насилии, подала заявление на единоличное опекунство ради дальнейших претензий на алименты.

Дуров не комментировал личные отношения с Болгар. Сама женщина заявила, что познакомилась с ним в 2012 году и улетела встречать Новый год в Дубае.